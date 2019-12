COD Mobile Zombie: Guida Easter Egg di Shi No Numa, come sbloccare il Boss Segreto

Finalmente la modalità Zombie di COD Mobile è disponibile per tutti i giocatori dello shooter free-to-play di Timi Studio e Activision. In questa mini-guida vi spieghiamo come trovare e sbloccare tutti gli easter egg della mappa Shi No Numa, compreso il boss segreto Jubokko.

Come visto nei capitoli principali di Call of Duty, anche in COD Mobile ci sono numerosi easter egg da scovare nella modalità Zombie. Non fa eccezione la mappa Shi No Numa, dove è possibile scoprire numerosi segreti, incluso un gigantesco boss da affrontare faccia a faccia. Di seguito vi spieghiamo come sbloccarli tutti.

Come sbloccare le Munizioni massime

Il power-up che ripristina le munizioni non è difficile da acquisire. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, vi basta raggiungere la capanna di stoccaggio e sparare alle rocce che si trovano all'esterno. Una volta che tutte le rocce sono state distrutte, inizieranno a generarsi dei teschi blu. Lasciate l'area di deposito e affrontate tutti i teschi blu. Dopo averli eliminati, tornate nell'area di deposito e prendete il power-up.

Dove trovare gli Orsacchiotti di peluche

Nella mappa di Shi No Numa sono presenti quattro orsacchiotti di peluche che potete distruggere sparandogli. Li trovate nelle seguenti posizioni:

Il primo orsacchiotto si trova vicino al rifugio . Raggiungetelo e svoltate a sinistra per arrivare a un balcone. Entrate e cercate l'orsacchiotto. Non vi resta che sparargli per fare in modo che scompaia.

. Raggiungetelo e svoltate a sinistra per arrivare a un balcone. Entrate e cercate l'orsacchiotto. Non vi resta che sparargli per fare in modo che scompaia. Il secondo si trova vicino alla stanza delle comunicazioni . All'arrivo procedete a destra per imbattervi in una finestra con un orsacchiotto vicino.

. All'arrivo procedete a destra per imbattervi in una finestra con un orsacchiotto vicino. Il terzo orsacchiotto si trova vicino alla capanna di stoccaggio dove è possibile ottenere le munizioni massime. All'ingresso andate a destra e raggiungete la finestra con l'orsacchiotto vicino.

dove è possibile ottenere le munizioni massime. All'ingresso andate a destra e raggiungete la finestra con l'orsacchiotto vicino. Il quarto e ultimo orsacchiotto si trova nei quartieri del dottore. L'orsacchiotto è nascosto in alcuni cespugli, a sinistra vicino alla finestra.

Per trovare più facilmente tutti gli orsacchiotti, potete aiutarvi con il primo video riportato a fondo pagina.

Come sbloccare la Macchina della Morte

Per sbloccare l'easter egg della Macchina della Morte dovete raggiungere la capanna della pesca. Entrate nella stanza dove ci sono quattro padelle appese alle pareti. Sparate a tutte le padelle e proseguite.

Una volta fuori dalla capanna, guardate alla vostra destra per individuare alcuni semi blu. Sparategli in modo che scompaiano. Successivamente, dirigetevi verso la parte anteriore del ponte, dove troverete altri tre semi. Sparategli e raggiungete la fine del ponte per trovarne altri due. Dopo aver eliminato l'ultimo seme, finalmente apparirà la Macchina della Morte.

Come sbloccare il boss segreto Jubokko

Per sbloccare la boss fight segreta dovrete prima raggiungere il bunker di Zetsubou No Shima in modalità Raid Hardcore. Prendete gli ingranaggi sugli scaffali e poi uscite per interagire con la scatola rossa. Dopo aver riparato la scatola potete usare l'ascensore che porta al Bunker. In quest'area dovrete raggiungere il laboratorio e generare un codice.

Una volta raggiunto il laboratorio potete uccidere tutte le piante per guadagnare munizioni massime (vi torneranno utili). Il codice si trova nell'ufficio in cui è presente una radio. La radio emette luce rossa e interagendo con essa otterrete il codice "Akuma No Ki". Una volta ottenuto questo codice, avrete accesso al laboratorio sotterraneo dove potrai combattere contro il boss gigante. Se avete bisogno di un riferimento visivo per vedere come sbloccare la boss fight segreta, potete guardare l'ultimo video riportato a fondo pagina.

Vi state divertendo con la nuova modalità Zombie dello shooter free-to-play di Activision? Intanto il gioco sta continuando a riscuotere un grande successo, basti pensare che COD Mobile ha fruttato 82 milioni di dollari nel giro di due mesi.