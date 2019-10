COD Modern Warfare e i 175 GB richiesti: un chiarimento da Infinity Ward

L'annuncio dei requisiti di Call of Duty: Modern Warfare ha fatto enormemente preoccupare i fan. Non tanto per le schede grafiche e i processori richiesti, tutto sommato abbordabili... bensì per lo spazio necessario sull'hard disk!

Stando a quanto è possibile leggere, Call of Duty: Modern Warfare necessiterà della bellezza di 175 GB liberi, una dimensione pazzesca ben al di sopra anche degli alti standard attuali. Lo stupore dei fan è giustificabile, ma in realtà le cose potrebbero essere meno preoccupanti di quanto inizialmente preventivato. Nel tentativo di placare gli animi, i ragazzi di Infinity Ward sono intervenuti sul sito ufficiale per spiegare che 175 GB è lo spazio da tenere libero per fare spazio al gioco e a tutti gli aggiornamenti futuri! In sostanza, al lancio Call of Duty: Modern Warfare peserà molto di meno, e quella dimensione la raggiungerà solamente al termine del suo ciclo vitale.

Insomma, in un modo o nell'altro dovrete riuscire a trovare spazio a sufficienza, ma quantomeno il download iniziale sarà ben più abbordabile, sebbene la sua dimensione non sia stata rivelata. Lo scopriremo tra pochi giorni: Call of Duty Modern Warfare verrà lanciato il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC via Battle.net. Ne approfittiamo per segnalarvi che su Personal Computer supporterà anche NVIDIA Ansel e Highlights