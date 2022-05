COD Modern Warfare 2 nel 2022: modalità per PS VR2 e lancio su Steam?

A stretto giro da un intrigante avvistamento realizzato sul portale PlayStation, arrivano ulteriori conferme in merito ad un supporto a PS VR 2 da parte di COD: Modern Warfare II.

Stando a quanto riportato dal portale What If Gaming, lo shooter di Infinity Ward includerà una modalità stand-alone disponibile in esclusiva per PlayStation VR 2. Quest'ultima dovrebbe porre i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare II nei panni di un Operatore Tier-1. Stando alla fonte, la conferma definitiva dell'effettiva esistenza del progetto dovrebbe giungere entro pochissimo tempo. Secondo What If Gaming, infatti lo sparatutto di Activision dovrebbe presenziare al PlayStation State of Play organizzato da Sony per la nottata compresa tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno 2022. Durante lo show, dovrebbe giungere proprio un primo annuncio legato alla modalità PS VR 2 di COD: Modern Warfare II.



Ulteriore dettaglio interessante, la community sembra aver avvistato la presenza di un artwork del gioco sui lidi di Steam. Come potete verificare dallo screenshot presente in calce a questa news, tale circostanza potrebbe confermare un debutto di Call of Duty: Modern Warfare II sullo store Valve sin dal Day One.



In attesa di eventuali conferme di queste indiscrezioni, ricordiamo che la Redazione seguirà il PlayStation State of Play del 2 giugno 2022 sul canale Twitch di Everyeye, vi aspettiamo!