COD Modern Warfare 2, l'Accesso Anticipato della Campagna si avvicina: il teaser trailer

Dopo la prima sessione su console PlayStation, la Beta multiplayer online di Call of Duty Modern Warfare 2 arriverà domani anche su PC e Xbox per coloro che hanno effettuato il pre-ordine dello sparatutto. Prima del lancio definitivo, Infinity Ward concederà anche un assaggio della Campagna single player della sua ultima fatica.

Nonostante la maggior parte della playerbase di Call of Duty sia ormai quasi esclusivamente dedita alle modalità multiplayer dei capitoli premium o alla Battle Royale di Warzone, persiste una fetta d'utenza che continua ad apprezzare le campagne per giocatore singolo del franchise. Come da tradizione, anche quella di Call of Duty Modern Warfare 2 sarà una campagna ricca di momenti scenici e spettacolari, in cui non mancheranno i colpi scena. Le sequenze più adrenaliniche andranno ad alternarsi con le infiltrazioni e le operazioni stealth che anche in questa occasione faranno ritorno.

Una piccola e fugace anteprima di tutto questo la troviamo nel nuovo teaser trailer della Campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, che potete gustarvi in cima alla notizia. Come ci ricordano Activision e Infinity Ward al termine del filmato, chi effettuerà il pre-order digitale del gioco otterrà il diritto ad accedere alla fase Early Access della Campagna che si terrà a partire dal 20 ottobre, ovvero ad una settimana dal lancio del titolo.

Per ulteriori approfondimenti sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Call of Duty Modern Warfare 2 incentrata sulla Beta multiplayer.