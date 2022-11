COD Modern Warfare 2 accoglie il giroscopio: nuova opzione su PS4 e PS5

Nonostante il posticipo della modalità classificata di COD: Modern Warfare II, non mancano le novità all'interno dello sparatutto sviluppato da Infinity Ward.

Senza condividere grandi annunci dedicati, la software house ha infatti deciso di introdurre una nuova feature all'interno dello shooter. Nella sua versione console, Call of Duty: Modern Warfare II consente ora di sfruttare il giroscopio per prendere la mira all'interno del titolo. La funzione, nello specifico, è stata attivata nelle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 del gioco, che su ecosistema Sony può ora fare affidamento anche sui sensori di movimento incorporati nel DualShock di PS4 e nel DualSense di PS5.

I giocatori di Call of Duty: Modern Warfare II che desiderano testare la nuova funzionalità dovranno attivare la mira con giroscopio tramite il menu di gioco. Una volta resa operativa la feature, è inoltre possibile personalizzarne alcuni aspetti, definendo ad esempio il livello di sensibilità del giroscopio dei pad PS4 e PS5. Un'aggiunta sicuramente inaspettata, ma che amplia le opzioni a disposizione della community di Call of Duty: Modern Warfare II.



Nel frattempo, sembra ormai molto vicino il sorpasso delle vendite di Call of Duty: Vanguard, i cui risultati potrebbero essere superati da Call of Duty: Modern Warfare II già entro la fine del 2022.