COD Modern Warfare 2 si aggiorna: risolti diversi bug e problemi tecnici

Sebbene si tratti nel complesso di un prodotto pregevole come confermato dalla nostra recensione con voto finale di COD Modern Warfare 2, l'ultima fatica di Infinity Ward non è esente da problematiche tecniche di varia natura, da risolvere un poco alla volta attraverso aggiornamenti in arrivo nelle prossime settimane.

Gli autori hanno da poco pubblicato una patch volta appunto a risolvere alcuni di questi inconvenienti: sebbene non siano state diffuse patch notes dettagliate, l'update "risolve diversi exploit delle mappe e bug rilevati all'interno del gioco", oltre ad aver "risolto un problema che impediva ai giocatori di modificare il proprio Profile Showcase". In aggiunta, la Trello Board di COD Modern Warfare 2, utilizzata solitamente dagli utenti per segnalare eventuali problemi tecnici incontrati, verrà presto sfruttata anche per comunicare l'arrivo delle prossime patch correttive.

Si tratta sicuramente dei primi passi di Infinity Ward volti ad aggiustare i diversi problemi tecnici riscontrati dai giocatori in questi giorni giorni successivi al lancio, in attesa di ulteriori update che possano risolvere in maniera tempestiva i bug ed i glitch più seri. Nel frattempo Treyarch, che funge da team di supporto per lo sviluppo del nuovo Call of Duty, ha confermato che il multiplayer classificato arriverà in COD Modern Warfare 2 nel corso del 2023, sebbene per adesso non ci siano indicazioni più precise sulla finestra di lancio di questa attesa feature.