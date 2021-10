COD Modern Warfare 2 arriva nel 2022: il nuovo Call of Duty secondo Tom Henderson

Dopo aver suggerito la possibile scelta di "Project Cortez" come nome in codice per il prossimo Call of Duty, il noto insider videoludico torna alla carica, con ulteriori indiscrezioni sulla serie shooter di Activision.

Dopo le prime indiscrezioni condivise nel corso del mese di settembre, Tom Henderson - ormai estremamente noto a causa dei molteplici leak dimostratisi poi corretti - si esprime ancora una volta su quello che potrebbe essere il futuro di COD. Con il sintetico Tweet che trovate in calce a questa news, l'utente afferma infatti che la serie tornerà anche il prossimo anno con un capitolo inedito. In particolare, l'appuntamento annuale con l'universo sparatutto dovrebbe accompagnarsi all'esordio di un Call of Duty: Modern Warfare II, sequel diretto del predecessore Call of Duty: Modern Warfare.



Sul fronte del possibile gameplay dello shooter, Tom Henderson non ha offerto alcun dettaglio, limitandosi a suggerire che l'artwork della produzione sarà particolarmente spettacolare. Evidentemente, poiché si tratta di una semplice indiscrezione, ricordiamo che per il momento Activision non ha offerto alcun dettaglio ufficiale su quello che sarà il capitolo di COD in arrivo nel corso del 2022. Una circostanza del resto più che logica, dato che i giocatori non hanno nemmeno ancora potuto testare l'episodio di Call of Duty previsto per quest'anno. Dopo l'Open Beta organizzata a settembre, i campi di battaglia di COD: Vanguard debutteranno infatti il prossimo 5 novembre 2021.