COD Modern Warfare 2, arriva la prima patch: pesa oltre 40 GB

Con lo spazio richiesto da Call of Duty: Modern Warfare II già piuttosto imponente, per la community è ora tempo di prepararsi ad una patch decisamente voluminosa.

Pur non annunciata ufficialmente da Infinity Ward, una nuova patch dello shooter ha fatto la sua apparizione nel corso della notte. Come accennato, il peso dell'aggiornamento non è affatto contenuto, con i giocatori chiamati a rendere disponibili ben 40 GB di spazio in memoria. Questi ultimi vanno ad aggiungersi ai 130 GB già richiesti dalla versione base di Call of Duty: Modern Warfare II. Al momento, l'update 1.03 è ovviamente disponibile solamente per i giocatori che stanno usufruendo dell'Accesso Anticipato a COD: Modern Warfare II, la cui uscita globale è in programma tra pochi giorni.



Ad ora, il team di Infinity Ward non ha offerto dettagli specifici sulla natura dell'aggiornamento, che potrebbe dunque rappresentare la Day One Patch dello shooter, già confermata dalla software house. Per ulteriori informazioni, non resta dunque altro da fare che attendere comunicazioni da Activision. Nel frattempo, gli appassionati della serie faranno bene a preparare i propri hardware al download.



Oltre alla Campagna, già disponibile per l'utenza Early Access, la community di COD potrà avere accesso a diverse modalità multiplayer già al Day One di COD: Modern Warfare II.