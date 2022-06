COD Modern Warfare 2 avrà un editor delle mappe, secondo un rumor

Stando ad un nuovo rumor diffuso dal noto leaker Ralph Valve, Call of Duty Modern Warfare 2 introdurrà un editor delle mappe, con cui i giocatori potranno creare, impostare e personalizzare gli scenari di guerra dei match in modalità multiplayer.

Stando a quanto apprendiamo, le mappe modificate consentiranno a ciascun Creatore di personalizzare i punti di spawn, gli obiettivi e le restrizioni, nonché di cambiare completamente lo scenario di un livello e i suoi singoli asset, come casse e contenitori. Le mappe alterate saranno strettamente regolamentate e Se un Creator verrà approvato riceverà un segno di spunta verificato.

L'editor è stato realizzato abbastanza presto durante lo sviluppo, e fu originariamente proposto e presentato durante il ciclo di vita di Modern Warfare (2019), titolo che avrebbe voluto dare maggiore enfasi sull'esperienza customizzata del giocatore. Infinity Ward prevede di coinvolgere la community più che in passato, nel tentativo dello studio di dare vita all'esperienza di gioco multiplayer definitiva. Secondo quanto riferisce Ralph Valve, anche Treyarch intende incorporare questa feature nel suo nuovo capitolo free-to-play di Call of Duty non ancora annunciato ma apparentemente previsto per il 2023.

Chissà se dell'editor di mappe se ne parlerà l'8 giugno, quando si terrà il reveal ufficiale di COD Modern Warfare 2.