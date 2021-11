COD Modern Warfare 2 avrà una modalità ispirata ad Escape from Tarkov? Nuovo rumor

L'insider Ralph continua a sciorinare una serie di informazioni su Call of Duty Modern Warfare 2, il vociferato nuovo capitolo della saga targata Activision che andrà a succedere a COD Vanguard, fresco di pubblicazione.

Dopo aver affermato che Warzone accoglierà le Favela di Modern Warfare 2, il leaker svela una serie di interessanti dettagli riguardanti una nuova modalità legata al comparto multiplayer online dello shooter bellico.

Stando a quanto dichiarato, la modalità in questione ricorderà "Hazard" di Battlefield 2042, ma sarà ancora più simile ad Escape from Tarkov. L'obiettivo principale sarà quello di lanciarsi all'interno di alcune mappe, raccogliere più loot possibile, e raggiungere sani e salvi i punti di estrazione per terminare la propria partita con successo. La modalità si baserà quindi su un alto rapporto rischio/ricompensa.

La modalità - continua l'insider - includerà la presenza di mercanti e armaioli, e sarà caratterizzato da un ritmo di gioco più compassato del solito. Un po' come accade in Warzone, le piastre corazzate e il proprio loadout personale giocheranno un ruolo fondamentale.

Secondo le informazioni raccolte da Ralph, la modalità sarà probabilmente lanciata in Beta, e presenterà soltanto la possibilità di giocare in Solo inizialmente (saranno poi aggiunti Duo, Trio, Quartetti). Si prospettano partite da 20-35 giocatori, mentre le microtransazioni non sono state per il momento confermate. Il contenuto andrà a sostituire Special Ops, la tradizionale modalità aggiuntiva della serie di Modern Warfare che però non sembra aver mai suscitato particolare entusiasmo tra la community dello sparatutto.