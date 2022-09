COD Modern Warfare 2 avrà modalità in terza persona? Indizi dal menu della Beta

Stando agli avvistamenti di alcuni utenti che hanno ottenuto accesso ai menu della Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, il nuovo sparatutto di Activision e Infinity Ward potrebbe includere delle modalità di gioco con telecamera in terza persona.

Tra le opzioni presenti nel menu dello sparatutto bellico, è presente anche uno slider dedicato al Field of View per la camera in terza persona, che va ad aggiungersi all'impostazione per la visuale standard in soggettiva. Al momento non è stata confermata in alcun modo da Infinity Ward la presenza di modalità di gioco in terza persona, e storicamente il brand non ha mai proposto contenuti con telecamere alternative (ad eccezione dell'originale COD Modern Warfare 2, che includeva delle modalità multiplayer con camera in terza persona).

Da segnalare inoltre un'opzione riguardante un "Launcher" per una sorta di hub dedicato a Call of Duty, che potrebbe ospitare Warzone 2 e tutti i più recenti capitoli della serie.

Gli avvistamenti giungono da parte di utenti che hanno ottenuto accesso alla Beta prima ancora che venga effettivamente lanciata da Infinity Ward, dunque non è da dare per scontato che l'opzione verrà mantenuta tra le impostazioni di gioco. Sicuramente questo dubbio verrà sciolto quando la Beta avrà ufficialmente inizio a partire dal 16 settembre sulle console PlayStation, per poi giungere anche sulle altre piattaforme nel corso dei prossimi giorni.



Nel suo ultimo video, Infinity Ward ha mostrato il funzionamento dell'armeria in Call of Duty Modern Warfare 2.