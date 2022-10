COD Modern Warfare 2 e Bayonetta 3 sul podio della classifica UK: nuova Top 10

Dalla nuova classifica di vendite relativa al Regno Unito arrivano alcune importanti conferme sui giochi di punta usciti a fine ottobre 2022, vale a dire COD Modern Warfare II e Bayonetta 3: come facilmente intuibile, le opere di Infinity Ward e Platinum Games conquistano il podio registrando quindi grandi risultati.

Il nuovo gioco di Call of Duty si prende immediatamente la prima posizione, interrompendo così il dominio di FIFA 23 che passa adesso al secondo posto. Un risultato che non sorprende, considerato anche il grande successo del lancio di COD Modern Warfare 2. Ma anche il ritorno della Strega di Umbra in esclusiva su Nintendo Switch (non perdetevi a tal proposito la nostra recensione di Bayonetta 3) ha lasciato il segno, aggiudicandosi il gradino più basso del podio. D seguito ecco la Top 10 completa:

Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Bayonetta 3 Horizon Forbidden West Gotham Knights Mario Kart 8 Deluxe Mario + Rabbids Sparks of Hope Nintendo Switch Sports Splatoon 3 LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker

Continua a registrare pregevoli risultati Horizon Forbidden West passando dall'ottava posizione di una settimana prima alla quarta, mentre Gotham Knights e Mario + Rabbids Sparks of Hope devono salutare il podio pur rimanendo regolarmente presenti in classifica. Emerge in ogni caso un'altra settimana molto positiva per Nintendo, che vede anche stavolta molti dei suoi titoli di punta regolarmente presenti in Top 10.