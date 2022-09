Call of Duty Modern Warfare 2 Beta: 5 trucchi per vincere nella Guerra Terrestre

Ora che la Beta di Modern Warfare 2 è aperta a tutti i giocatori su PlayStation, PC e Xbox, Activision ha aggiornato le playlist disponibili con Guerra Terrestre, la modalità più simile a Warzone 2.0 tra quelle attualmente presenti nella versione di prova. Scopriamo insieme come fare per vincere in questa modalità ad obiettivi.

Passate alle Scorestreak

A differenza di Invasione, modalità in cui occorre concentrarsi sulle eliminazioni, Guerra Terrestre pone l'accento sulla conquista degli obiettivi. Proprio per questo motivo, è fondamentale approfittare della nuova possibilità di passare da Serie di uccisioni a Serie di punti tramite il menu di gioco. Così facendo, potrete accumulare gadget da utilizzare in battaglia eliminando i nemici, conquistando i checkpoint oppure distruggendo l'equipaggiamento avversario.

Eliminate ogni minaccia aerea

Anche in Guerra Terrestre vale lo stesso consiglio che vi abbiamo dato nella nostra guida alla modalità Invasione della Beta di COD Modern Warfare 2, ovvero distruggere a vista qualsiasi dispositivo elettronico o velivolo richiamato dagli avversari sotto forma di Killstreak. Che si tratti di un contrattacco UAV o di un jet dotato di mitragliatrici, qualsiasi minaccia va distrutta nel minor tempo possibile per evitare che la squadra nemica possa avere un vantaggio.

Restate in gruppo

Trattandosi di una modalità in cui è fondamentale conquistare gli obiettivi, Guerra Terrestre non è adatta ai lupi solitari. Vista la massiccia presenza di giocatori e bot controllati dall'intelligenza artificiale, muoversi da soli equivale a morire ed è consigliato esclusivamente nel caso in cui si dovesse eliminare un cecchino o un'altra minaccia che impedisce all'intera squadra di proseguire verso l'obiettivo. Sappiate inoltre che la cattura dei punti di controllo è molto lenta ed è quasi impossibile che riusciate a conquistare un checkpoint da soli, senza che nessuno venga ad eliminarvi.

Raggiungete posizioni tattiche

Guerra Terrestre è una modalità tattica e, in quanto tale, propone un sistema di respawn leggermente diverso rispetto a quanto visto in Invasione ed altre modalità. In questo caso, infatti, dopo ogni morte il giocatore viene chiamato a decidere dove scendere in campo tra una selezione di checkpoint, i quali includono i punti catturati e alcuni elementi della squadra. Fare da 'ponte' per il rientro degli alleati permette di ottenere punti ed è una buona idea quella di posizionarsi in modo da favorire il loro ritorno in partita senza metterli in pericolo, magari in un luogo dal quale si può facilmente raggiungere il nemico.

Sfruttate al massimo il vostro loadout

Le mappe della modalità Guerra Terrestre sono enormi ed è facile ritrovarsi in situazioni nelle quali l'arma che state imbracciando non sia adatta ad affrontare il nemico per via della sua distanza. A questo proposito, cercate sempre di posizionarvi in modo da essere pronti ad eliminare qualsiasi minaccia: se utilizzate i fucili di precisione, nascondetevi in luoghi sopraelevati e state lontani dal caos, invece se usate una mitraglietta è opportuno che restiate al chiuso o tra gli edifici, così da evitare di essere eliminati per mano degli avversari in lontananza. Se siete indecisi, potete sempre equipaggiare il perk Risposta Eccessiva e inserire nel loadout due armi primarie.