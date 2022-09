COD Modern Warfare 2: Beta da record, è la più giocata e scaricata di sempre

A poco più di 24 ore dalla chiusura dei server dell'Open Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, che ha permesso ai giocatori di tutte le piattaforme di testare le modalità multigiocatore online dello sparatutto, Activision ha svelato alcuni dettagli in merito al quantitativo di utenti che ha preso parte ai test.

L'immagine pubblicata sui social da Activision afferma che la Beta di MW2 è stata la più importante di sempre per l'intera serie. Si parla infatti di un record in quanto ad ore giocate, numero di partecipanti e quantitativo di partite giocate. Come se non bastasse, è stato confermato che Call of Duty Warzone Mobile è il gioco Activision Blizzard e King Mobile ad aver raggiunto più rapidamente le 15 milioni di pre-registrazioni. Di questo passo, quindi, non ci vorrà molto allo sblocco delle ricompense gratis di Call of Duty Warzone Mobile.

Insomma, se queste sono le premesse è davvero improbabile che il nuovo capitolo della serie possa far peggio di Call of Duty Vanguard e non escludiamo che occuperà a lungo le prime posizioni delle classifiche di vendita proprio come il primo Modern Warfare. In attesa di scoprire quale sarà l'andamento del gioco sul mercato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un video dedicato alla modalità Invasione di Call of Duty Modern Warfare 2, un team deathmatch da 40 giocatori.