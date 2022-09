COD Modern Warfare 2 Beta: ecco i requisiti di sistema della versione PC

La Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 è sempre più vicina e, per fare in modo che i giocatori PC possano prepararsi al suo arrivo nel migliore dei modi, il team di sviluppo ha deciso di pubblicare l'elenco dei requisiti minimi e consigliati.

Ecco di seguito i requisiti di sistema per far girare la Beta di COD MW2 su PC:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-3570 oppure AMD Ryzen 5 1600X

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 oppure AMD Radeon RX 470 con 3GB di VRAM

Memoria: 8GB di RAM

Archiviazione: 25GB di spazio libero

Scheda audio: compatibile con DirectX

Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i7-4770K oppure AMD Ryzen 7 1800X

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 oppure AMD Radeon RX 580 con 3GB di VRAM

Memoria: 16GB di RAM

Archiviazione: 25GB di spazio libero

Scheda audio: compatibile con DirectX

Per quello che riguarda invece i driver della scheda video, Activision e Infinity Ward suggeriscono di installare la versione 516.79 ai possessori di GPU Nvidia e la versione 21.9.1 a chi monta una scheda AMD. Pare sia inoltre necessario un PC che supporti le DirectX 12.

