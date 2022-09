COD Modern Warfare 2 Beta: Tom Henderson svela il segreto di molti YouTuber

Vi siete mai chiesti come mai alcuni content creator che giocano alla Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 o ai precedenti capitoli del brand siano in grado di eliminare facilmente i loro avversari e magari richiamare le Killstreak più difficili da raggiungere? A rivelare il loro trucco è stato Tom Henderson.

Il celebre insider legato al mondo degli sparatutto in prima persona (e non solo), ha deciso di diffondere i dettagli sul reverse boosting, nome della tecnica utilizzata da molti streamer e content creator per fare figuroni in video. Tale sistema punta a sfruttare lo Skill-Based Matchmaking (SBMM), ovvero quel meccanismo che tende ad abbinare in partita i giocatori con un livello di abilità simile. Come fa notare Henderson, i giocatori di Call of Duty sono soliti acquistare una seconda copia del gioco con la quale partecipano ai match e cercano di avere le prestazioni peggiori possibili, così da abbassare in maniera sensibile il livello di abilità dell'account. A questo punto, invitano il secondo account nella lobby e poi danno il via alla ricerca del match per poi abbandonare il gruppo con il profilo secondario: così facendo, giocheranno in partite con utenti poco abili negli sparatutto e potranno dare il via al massacro.

Va precisato che questo sistema era già utilizzato nei precedenti episodi dell'FPS Activision e l'insider noto al pubblico ha semplicemente deciso di parlare nel dettaglio di questa tecnica scorretta, utilizzata anche ai tempi del primo COD Modern Warfare (quello del 2019) per utilizzare la Nuke e porre fine ai match.

Sapevate che, stando alle testimonianze dei giocatori, la beta di Call of Duty Modern Warfare 2 è già piena di cheater?