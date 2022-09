COD Modern Warfare 2 Beta: trucchi e consigli per vincere nella modalità Invasione

In questo secondo weekend della Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 si è aggiunta alle modalità disponibili per tutti anche Invasione, che come la Battaglia Terrestre prevede scontri su larga scala senza proporre regole particolari, trattandosi a tutti gli effetti di un enorme tram deathmatch. Scopriamo come affrontare al meglio tale modalità.

Non lasciatevi sfuggire i rifornimenti

Una delle peculiarità della modalità Invasione consiste nell'arrivo dall'alto di casse di rifornimenti, le quali vengono lanciate in svariate aree della mappa a cadenza regolare. Come ben saprete se siete giocatori di Call of Duty, al loro interno è possibile trovare Serie di uccisioni casuali, anche quelle più difficili da raggiungere normalmente, tra le quali troviamo il Juggernaut e i bombardamenti. Come potete facilmente intuire, quindi, è sempre bene individuare le casse di rifornimenti e accaparrarsi il loro contenuto prima che gli avversari riescano a fare altrettanto.

Date la caccia ai bot

L'obiettivo di Invasione è raggiungere i 2.000 punti e, per farlo, non occorre altro che accumulare eliminazioni. Sebbene le uccisioni di giocatori in carne ed ossa valgano cinque punti, anche i bot controllati dall'intelligenza artificiale permettono di accumulare punti: pur trattandosi di un punto ad eliminazione, potrebbe essere un'ottima idea quella di procedere con il massacro di tutti i bot nemici ogni volta che un elicottero fa il suo ingresso nell'area di respawn avversaria.

Distruggete il supporto aereo

In una mappa così grande, è molto probabile che alcuni giocatori riescano nell'intento di nascondersi ed eliminare numerosi nemici senza morire, avendo così accesso a Serie di punti o uccisioni avanzate. Il modo migliore per limitare i danni è quello di individuare eventuali veicoli aerei richiamati dai nemici e concentrare su di essi il fuoco. Così facendo, eventuali dispositivi per disturbare il funzionamento della mappa o i velivoli che possono far fuoco sui giocatori verranno quasi subito distrutti e renderanno vana la fatica di chi li ha sbloccati e poi chiamati in campo.

Fate ricognizione

L'ultimo consiglio è quello di contribuire alla vittoria non solo tramite le uccisioni, ma anche con l'utilizzo degli strumenti attraverso i quali è possibile individuare gli avversari. Ci riferiamo ai Potenziamenti da campo (Drone da ricognizione, Telecamera tattica o Radar portatile) e alle Serie di uccisioni o punti come l'UAV, grazie alle quali si possono segnalare le posizioni dei nemici a tutti i membri della squadra e permettergli così di eliminarli oppure di non cadere vittima di un loro agguato.

