COD Modern Warfare 2: campagna brutale e multiplayer con skill-based matchmaking?

C'è tanta curiosità nei confronti di Call of Duty Modern Warfare 2, al quale quest'anno spetterà il compito di riportare in auge una serie che, nonostante i numeri sempre alti, sembra essersi appannata.

Le premesse per un comeback d'antologia ci sono tutte. Parliamo, innanzitutto, del seguito diretto di uno dei COD più amati della storia recente, inoltre in cabina di regia ci sono i ragazzi di Infinity Ward, che godono di grande fiducia in seno alla comunità. A far schizzare le aspettative alle stelle c'è anche la promessa di un nuovo motore grafico, che fungerà anche da impalcatura per la rifondazione del free-to-play Call of Duty Warzone.

Oltre a quanto vi abbiamo già detto, non c'è null'altro di ufficiale. Siamo ancora a marzo, dunque è ancora presto per una presentazione vera e propria. Spazio quindi agli insider come Ralph, il quale afferma di essere molto ben informato sul progetto. In questi giorni si è riaffacciato su Twitter per anticipare due aspetti, legati a quelle che saranno le due componenti principali di Call of Duty Modern Warfare 2: Multiplayer e Campagna.

Per quanto riguarda il multigiocatore, Ralph si è detto certo del ritorno dell'amato-odiato Skill-Based Matchmacking, altresì noto come SBMM. Sebbene si parli di una revisione da parte di Infinity Ward, il sistema sembra essere pronto a ritornare anche in Modern Warfare 2 e nei futuri COD premium. Per chi non lo sapesse, l'SBMM è un sistema che punta ad accoppiare giocatori con livelli di abilità simili in qualsiasi playlist, anche in quelle non strettamente competitive, con l'obiettivo di ammorbidire la curva di apprendimento e mantenere sempre costante il livello di sfida (a discapito del divertimento, secondo i detrattori).

Per quanto riguarda la componente per giocatore singolo, Ralph parla di un ruolo molto rilevante per la Shadow Company e di una campagna brutale con temi forti. Secondo l'insider, un membro di Infinity Ward avrebbe dichiarato: "Le tematiche di Modern Warfare non sono una cosa da prendere alla leggera. [...] Siamo pronti a sostenere il peso di ciò che la nostra campagna intende raccontare, anche se siamo contenti del messaggio che vuole trasmettere". Una dichiarazione che non siamo in grado di verificare, ma che ci ha incuriositi tantissimo. Non vediamo l'ora di scoprire delle informazioni ufficiali su Modern Warfare 2.