COD Modern Warfare 2: la campagna si presenta nel video gameplay del Summer Game Fest

Nel corso del Summer Game Fest, il capo del franchise di COD Johanna Faries è intervenuta per presentare un video gameplay di Call of Duty: Modern Warfare 2, secondo capitolo della serie reboot inaugurata nel 2019.

Il filmato ci catapulta su una piattaforma al largo della costa atlantica degli Stati Uniti d'America per accompagnarci nel walkthrough di un livello della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2, che vedrà per protagonisti personaggi del calibro del Capitano Price, Alejandro, Gaz, Soap e Ghost. Fedelissima al DNA della saga, la nuova avventura per giocatore singolo si preannuncia altamente adrenalinica e spettacolare, con la solita grande cura nella caratterizzazione dei personaggi.

Potete godervi il filmato di gameplay del livello "Operazione Dark Water" in apertura di notizia: ai veterani della saga non sfuggirà la fonte d'ispirazione della nuova missione, che sembra essere "Crew Expendable" dell'originale Modern Warfare datato 2007. Noi intanto vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 2 verrà pubblicato il 28 ottobre 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam e Battle.net. Activision e Infinity Ward hanno già dato il via ai preordini delle differenti edizioni del gioco: Standard Edition su PC, Bundle Cross-Gen su console, e Vault Edition su console e PC. Tutti coloro che effettueranno la prenotazione otterranno l'accesso anticipato all'Open Beta. Continua invece l'attesa per il reveal del nuovo Warzone...