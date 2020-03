COD: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ha una data d'uscita su PC e Xbox One

Nel corso del pomeriggio, dopo innumerevoli rumor e informazioni pubblicate inavvertitamente dal PS Store tedesco, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è arrivato esclusivamente su PlayStation 4. Fortunatamente gli utenti PC e Xbox One non dovranno attendere molto prima di poterci mettere le mani sopra.

A differenza degli altri contenuti di Modern Warfare in esclusiva temporale Sony, tutti della durata di un anno, questa riedizione dello sparatutto arriverà su Battle.net e su Xbox One tra un mese esatto. La data d'uscita delle versioni PC e Xbox One sono infatti fissate al prossimo 30 aprile 2020 e, a meno che non vi siano particolari cambiamenti dell'ultima ora, il prezzo sarà anche sulle altre piattaforme di 24,99 euro. Ad accompagnare il gioco sarà, come già visto su PS4, un esclusivo pacchetto contenente diversi contenuti estetici da sfoggiare in Call of Duty: Modern Warfare e nella sua battle royale, Warzone. Il pacchetto in questione contiene una skin di Ghost in versione classica, due progetti (M4A1 e M1911), emblemi, ciondoli e wildcard.

In attesa che partano ufficialmente i preorder sul client Blizzard e sul Microsoft Store, vi ricordiamo che Sony ha impedito l'arrivo di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered sullo store russo.