Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered è ora disponibile su PS4

Dopo innumerevoli indiscrezioni e leak, Activision ha finalmente pubblicato Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Il titolo è ora disponibile all'acquisto esclusivamente su PlayStation 4 al prezzo di 24,99 euro. Su PC e Xbox One verrà pubblicato il 30 aprile.

Il gioco include l'intera campagna con effetti visivi migliorati, animazioni rinnovate e audio rimasterizzato. Su console è in grado di spingersi fino alla risoluzione fino a 4K con supporto HDR, mentre su PC vanterà un framerate illimitato e il supporto per i monitor ultrawide.

In questa celebre esperienza, originariamente sviluppata da Infinity Ward e ora ri-masterizzata da Beenox, i giocatori si arruolano come membri della Task Force 141 e Operatori Tier 1 in una serie di missioni per salvare il mondo dalla distruzione. In questa intensa esperienza narrativa ritornano Cliffhanger, Takedown, No Russian e molto altro.

"La campagna di Modern Warfare 2 è stata incredibile. Ricordiamo tutti l'impressione che la storia ci ha lasciato. Questa campagna è stata davvero speciale e ringraziamo Infinity Ward per aver creato un'esperienza così straordinaria", ha dichiarato Thomas Wilson, Co-Studio Head di Beenox. "Ripristinare e rimasterizzare questa campagna per una nuova generazione di giocatori è stato per il nostro team un lavoro fatto con amore. Volevamo assicurarci che le sensazioni e la potenza della narrazione fossero rappresentate accuratamente con elementi visivi in alta definizione e con la più recente audio fidelity".

Coloro che l’acquisteranno sul PlayStation Network riceveranno gratuitamente anche l’Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle per Call of Duty: Modern Warfare, tra cui la skin UDT dell’operatore Ghost ispirata al livello della campagna "L'unico giorno facile... era ieri" caratterizzato da un movimentato tentativo di salvataggio di ostaggi da una piattaforma petrolifera al circolo polare artico. Oltre alla skin dell’operatore Ghost, i giocatori riceveranno anche due progetti di armi, un portafortuna per arma, una nuova mossa finale, una battuta, una scheda telefonica animata, un emblema e due Battle Pass per i salti di livello, tutti per accesso immediato su Call of Duty: Modern Warfare e nel più recente Call of Duty: Warzone.



A breve saranno aperti i preordini di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered per Xbox One e PC. I giocatori che lo opteranno per la prenotazione riceveranno subito l’Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle per Call of Duty: Modern Warfare, insieme alla skin UDT dell’Operatore Ghost.