COD Modern Warfare 2: il clone gratis, Combat Master, sta spopolando su iPhone e Android

In attesa che Call of Duty Warzone Mobile arrivi nei territori al di fuori di quello australiano, dov'è già disponibile al download, sta facendo numeri da record il nuovo clone di Call of Duty Modern Warfare 2 per iOS e Android.

Stiamo parlando di Combat Master Mobile, uno sparatutto multiplayer online che si può scaricare gratuitamente sulle principali piattaforme mobile e che sembra proporre non solo meccaniche di gioco incredibilmente simili a quelle dell'ultimo episodio della serie Activision, ma anche menu e struttura del Battle Pass. Basta dare un'occhiata al sistema di modifica delle armi, alla schermata per sbloccare le ricompense del pass della Stagione 1 o a quella dell'attivazione dei Gettoni XP Doppi per notare le numerose somiglianze.

Se siete incuriositi dal titolo e volete provarlo, ecco di seguito i link per il download sui vari store mobile:

Ovviamente non sappiamo se il gioco resterà in vita ancora per molto, visto che in casi come questi è possibile che gli autori del titolo 'clonato' possano decidere di intervenire legalmente, un po' com'è accaduto qualche giorno fa quando gli sviluppatori di Valorant hanno fatto causa a quelli di HyperFront.