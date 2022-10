COD Modern Warfare 2: guida ai codici per aprire ogni cassaforte della campagna

L'accesso anticipato alla campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 2 è finalmente disponibile e i giocatori stanno muovendo i primi passi nello sparatutto in prima persona. Se vi siete imbattuti in una cassaforte e non riuscite a trovare il codice per aprirla, allora vi trovate nel posto giusto.

Cassaforte 1 - Villa

Per trovare la prima cassaforte dovrete accedere alla stanza di Diego ed aprire l'armadio. Poco più sotto allo specchio troverete l'oggetto metallico da aprire con una combinazione. In questo caso, la sequenza di numeri da immettere va cercata proprio su uno dei quadri appesi alle pareti della stanza, più precisamente quello nel corridoio tra la cucina e la camera da letto. In corrispondenza del mobiletto contenente una pistola silenziata troverete quindi un dipinto dedicato a Lazar Salgado con una data nella parte bassa: 02/02/2019. Ritornate alla cassaforte e immettete il codice 02-02-19 per aprirla e raccogliere il suo contenuto.

Cassaforte 2 - Ufficio

La seconda cassaforte è nell'ufficio della missione Alone e il codice è proprio lì vicino. Per trovare la combinazione occorre analizzare il calendario appeso alla parete, il quale presenta un disegno di colore rosa in corrispondenza del quarantesimo compleanno del proprietario, ovvero il 10 ottobre 2020. Per aprire la cassetta di sicurezza dovete calcolare il giorno della nascita dell'uomo, che corrisponde al 10 ottobre 1980: posizionatevi quindi di fronte all'oggetto ed immettete il codice 10-10-80 per aprirlo.

Cassaforte 3 - Garage

La terza ed ultima cassaforte è situata all'interno del garage di un meccanico e, a differenza delle altre, il suo codice è molto più semplice da trovare. Nei pressi del caveau possiamo infatti individuare un computer portatile sul quale sono segnati diversi codici: quello che interessa a voi è il secondo, ovvero 37-60-80. Recatevi di fronte alla cassaforte e apritela con il suo codice.

