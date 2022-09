COD Modern Warfare 2: codici gratis per la Beta su PC e Xbox grazie ad una promozione

Non avete PlayStation 4 o PlayStation 5 e volete prendere parte all'Early Access della Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, sappiate che è possibile procurarsi un codice in maniera del tutto gratuita grazie ad un'iniziativa di Activision.

Chiunque volesse un codice per l'Accesso Anticipato su PC (Battle.net o Steam), Xbox One o Xbox Series X|S può cliccare sul link presente nel tweet che si trova in calce alla notizia e ottenere il suo codice. Per poter ricevere il codice gratis occorre effettuare l'accesso ad un account Call of Duty, selezionare Italia come paese e la piattaforma per la quale si vuole ricevere un codice: cliccato sul tasto per la conferma, vedrete a schermo una sequenza di numeri e lettere da immettere sul client o sulla console che avete selezionato pochi istanti prima. Va precisato che i codici per PlayStation sono ormai inutili, poiché la Beta è aperta a tutti sulle console targate Sony. Sulle restanti piattaforme, invece, le porte della versione di prova apriranno a chiunque solo tra qualche giorno.

Non sappiamo per quanto tempo sarà possibile approfittare del link, quindi vi suggeriamo di sfruttarlo il prima possibile e prendere parte ai test. Nel caso in cui doveste riuscire ad ottenere un codice, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida ai migliori perk di Call of Duty Modern Warfare 2 e al nuovo sistema per sbloccarli.