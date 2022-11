COD Modern Warfare 2: come disinstallare la campagna e la coop per liberare spazio

Avete già portato a termine la campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 2 e non vi interessa la modalità cooperativa? Sappiate allora che lo sparatutto Activision vanta un'installazione modulare ed è possibile eliminare entrambe le componenti del gioco per risparmiare un bel po' di spazio in memoria su PC, PlayStation o Xbox.

PlayStation

Per rimuovere la campagna o la modalità cooperativa di Call of Duty Modern Warfare 2 su PlayStation 5 occorre innanzitutto recarsi nel menu delle impostazioni, premendo il tasto triangolo nella Home e poi selezionando l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra. A questo punto bisogna scorrere fino ad individuare la voce relativa alla memoria di archiviazione e poi selezionate la voce Giochi. Individuate Modern Warfare 2 nell'elenco e cliccate sull'icona alla sua destra: vi si aprirà così la schermata in cui decidere quali componenti del gioco eliminare dal vostro SSD.

Xbox

Se volete eliminare le due porzioni dello sparatutto in soggettiva su una qualsiasi console della famiglia Xbox (Xbox One o Xbox Series X|S) non serve fare altro che raggiungere l'icona del gioco nella vostra Raccolta Giochi e cliccare sul tasto Start per far apparire un menu a tendina nel quale serve selezionare "Gestisci Gioco e Add-On". Verrete così portati all'interno di una nuova schermat: selezionate la prima voce sulla destra e vi ritroverete nella pagina dedicata a tutte le componenti di Call of Duty Modern Warfare 2 in una tabella a sinistra. Deselezionate le voci riguardanti la campagna, la modalità cooperativa o entrambe in base alle vostre esigenze, così che vengano rimosse dal vostro SSD a meno che non ripetiate il passaggio inverso per scaricarle nuovamente.

PC (Steam e Battle.net)

Chiunque abbia Call of Duty Modern Warfare 2 installato su Steam può disinstallare campagna e cooperativa in pochissimi passi. Basta infatti recarsi nella pagina della libreria e cliccare sul gioco per visualizzare tutti i dettagli sulla parte destra della schermata. A questo punto cliccate su "Gestisci DLC" sempre sulla destra e vi apparirà una piccola finestra con l'elenco dei contenuti aggiuntivi: in base a quali componenti del gioco volete tenere o eliminare, rimuovete la spunta da qualsiasi elemento non vi interessa più. Nel caso in cui doveste cambiare idea, potrete ripetere questi passaggi e infine mettere la spunta sui DLC che volete installare di nuovo.

Al momento l'installazione modulare ha qualche problema su Battle.net, dov'è possibile disinstallare solo le missioni cooperative e non la campagna single player. Se volete rimuovere la coop da questa versione del gioco, selezionatelo nel client Blizzard e poi cliccate sull'icona a forma di rotellina a destra del tasto utile per avviare il gioco, dopodiché scegliete "Modifica installazione" nel menu a tendina. Vi si aprirà anche in questo caso una finestra con l'elenco dei contenuti, così che possiate mettere o togliere le spunte sui DLC.

