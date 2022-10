COD Modern Warfare 2: come si ferma un missile Cruise? Ecco il metodo più efficace

I missili Cruise sono certamente tra le Killstreak più amate dai giocatori di COD Modern Warfare 2, data la loro grande efficacia e versatilità. Siete stanchi di essere colpiti da questi missili in multiplayer? Un utente di Reddit ci spiega come 'tener testa' a un missile Cruise.

Adottare delle contromisure efficaci per questo genere di attacchi è quasi impossibile e in tanti, dal lancio dell'ultimo sparatutto di Activision, si chiedono se esiste un sistema per evitare di essere abbattuti da un missile Cruise e vedersi costretti ad azzerare il proprio punteggio scorestreak.

Per fortuna, dalle pagine di Reddit l'utente conosciuto come Pebblewilliam corre in nostro soccorso mostrandoci in video il sistema più adatto per difendersi dai missili lanciati dai nemici una volta sbloccato l'apposito Killstreak dopo una serie di uccisioni portata a compimento.

Il redditor esorta infatti gli appassionati a servirsi del Sistema Trophy, un dispositivo studiato per tracciare i missili nemici e deviarli (o detonarli) pochi istanti prima che questi ultimi colpiscano il bersaglio designato dal giocatore della squadra avversaria che ne imposta la traiettoria con un comando remoto.

Nel video mostratoci dal redditor è possibile ammirare il Trophy in azione contro un missile Cruise in procinto di piombare al suolo: se posizionato con il giusto tempismo, il dispositivo tecnologico è in grado di creare un effetto scudo che protegge con estrema efficacia il proprio alter-ego e gli alleati nelle immediate vicinanze, dilapidando così il patrimonio in killstreak e scorestreak dello sfortunato manovratore del missile.

Già che ci siamo, vi lasciamo in compagnia della nostra guida con trucchi per vincere nel multiplayer di COD Modern Warfare 2, dove potete trovate tanti altri consigli per primeggiare nelle arene online del kolossal sparatutto di Infinity Ward.