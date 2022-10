COD Modern Warfare 2: come giocare con la telecamera in terza persona

Avete acquistato il nuovo Call of Duty Modern Warfare 2 e volete provare la modalità di gioco in terza persona? Ecco tutto quello che c'è da sapere su come fare per avviare una partita con la telecamera alle spalle dell'operatore.

Dopo aver avviato il gioco e completata la fase di accesso ai server, vi ritroverete nel menu principale dello sparatutto Activision. A questo punto non dovete fare altro che scorrere tra le varie tabelle che indicano le playlist disponibili in quel momento (alcune di esse cambiano di settimana in settimana) fino ad individuare quella che prende il nome di Moshpit Terza Persona. Si tratta questa di una playlist che permette di giocare con la visuale alle spalle del personaggio all'interno di mappe di dimensioni piccole/grandi che possono ospitare due squadre composta da un massimo di sei giocatori. Le modalità di gioco disponibili in Moshpit Terza Persona, ad oggi, sono le seguenti: Deathmatch a Squadre (DMS), Postazione e Dominio. Al momento non è possibile creare un filtro e, purtroppo, occorre avviare la playlist e giocare la modalità che viene selezionata casualmente in fase di matchmaking.

Nel caso in cui ve lo stiate chiedendo, sappiate che non vi è alcun modo per effettuare lo switch dalla prima alla terza persona durante la partita come accade in altri videogiochi, sebbene non sia da escludere che in futuro possano arrivare modalità di gioco che consentiranno di scegliere al momento in che modo giocare. Questo significa che per giocare in questa modalità avete un'unica opzione, la quale corrisponde alla selezione delle playlist in terza persona già citate poco sopra.

Se avete appena iniziato a giocare il nuovo episodio della serie, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli per muovere i primi passi nelle modalità multiplayer online di Call of Duty Modern Warfare 2. Avete già letto la guida su come sbloccare tutti gli operatori gratis di COD Modern Warfare 2?