CoD Modern Warfare 2: come ottenere il mirino Cronen Mini Red

Dopo i nostri consigli su come vincere nella modalità invasione di CoD Modern Warfare 2, è tempo di vedere come ottenere uno degli elementi più importanti per l'arsenale di un giocatore di Call of Duty: Modern Warfare 2: il mirino di puntamento e, nel dettaglio, il Cronen Mini Red

Nonostante sia possibile ottenere altri mirini nel corso del proprio avanzamento in gioco, infatti, molti di questi sono poco efficaci per uno scontro a fuoco. Molto spesso, infatti, i giocatori preferiscono un puntamento tradizionale, con il classico punto rosso che segna il punto mirato dal giocatore. Anche su Call of Duty: Modern Warfare 2 è possibile personalizzare anche questi piccoli aspetti della propria dotazione e, nel corso di questa guida, cercheremo di scoprire come ottenere il Cronen Mini Red.

Portare il fucile d'assalto M4 al livello 12 : seppure sia limitante questo primo passaggio, in quanto limita il giocatore nell'uso completo dell'arsenale a propria disposizione, affrontare i match online con una delle armi più usate di Call of Duty non dovrebbe essere affatto difficile.

: seppure sia limitante questo primo passaggio, in quanto limita il giocatore nell'uso completo dell'arsenale a propria disposizione, affrontare i match online con una delle armi più usate di Call of Duty non dovrebbe essere affatto difficile. Giunti a questo punto, una volta raggiunto il livello 12 con l'M4, sarà presente nel menu di modifica delle armi il fucile FTAC Recon , che dovrà essere portato al livello 16 . In questo caso la sfida potrebbe iniziare a farsi un po' più complicata per alcuni giocatori. Tuttavia, il sistema di livellamento delle armi non richiede tanta abilità in gioco quanto, piuttosto, perseveranza nell'uso di un determinato equipaggiamento.

, che . In questo caso la sfida potrebbe iniziare a farsi un po' più complicata per alcuni giocatori. Tuttavia, il sistema di livellamento delle armi non richiede tanta abilità in gioco quanto, piuttosto, perseveranza nell'uso di un determinato equipaggiamento. Con il raggiungimento del livello 16 per il fucile FTAC otterremo l'FSS Hurricane il quale, a sua volta, richiederà un ultimo sforzo da parte da giocatore. Una volta raggiunto il livello 3 con quest'ultima arma, infatti, otterremo il nostro ambito oggetto, che non sarà relegato all'uso esclusivo dell'M4.

Dunque, una volta ottenuto l'FSS Hurricane, basterà avanzare di pochi livelli per ottenere il Cronen Mini Red. Seppure si tratti di una lista di requisiti molto semplici, tuttavia, il problema più grave nel quale un giocatore potrebbe incappare è quello delle lobby online di Call of Duty: Modern Warfare 2 con dei cheater.