COD Modern Warfare 2 come Rainbow Six Siege con una Modalità Attaccanti vs Difensori?

L'annuncio del prossimo Call of Duty non avverrà prima della seconda metà di quest'anno, ma come al solito i rumor sono arrivati con lauto anticipo. Sono ormai molti gli insider che puntano a Modern Warfare 2 come il prossimo capitolo della serie in uscita nel 2022.

Agli insistenti rumor degli ultimi mesi è appena andato ad aggiungersene un altro, legato alla sfera multigiocatore del titolo. Secondo RalphsValve, un insider generalmente considerato affidabile, Call of Duty Modern Warfare 2 offrirà una modalità Attaccanti vs. Difensori in stile Rainbow Six Siege. Il rumor è chiaramente tutt'altro che confermato, ma considerato l'inesauribile successo della proposta di Ubisoft, non ci stupiremmo affatto se anche Infinity Ward decidesse di dire la sua in quest'ambito.

L'insider non si è tuttavia limitato a lanciare la bomba e a starsene zitto, dal momento che ha aggiunto anche altre succose informazioni. Stando alle sue fonti, le mappe saranno simili all'area del CQB test di Call of Duty 4, opportunamente allargate. Gli obiettivi varieranno in base alla squadra di appartenenza e ovviamente avranno a che vedere con la difesa o la conquista di una determinata area della mappa. Ogni squadra potrà inoltre assegnare diversi ruoli ai suoi componenti ed eleggere il leader grazie ad un sistema di voto. Per rallentare o annientare gli Attaccanti, i difensori potranno sfruttare location nascoste, telecamere, trappole e strumenti per la fortificazione delle postazioni.

Vi pacerebbe una modalità del genere nel prossimo Call of Duty? In attesa di certezze, ricordiamo che qualche tempo fa lo stesso insider ha anche parlato di una modalità di COD Modern Warfare 2 in stile Escape from Tarkov.