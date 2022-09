COD Modern Warfare 2: come sbloccare armi e skin gratis grazie alla Beta

Con un lungo post sul sito ufficiale, Activision ha ricordato ai propri fan che l'evento COD Next è ormai alle porte e ha precisato che la versione Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 non si limiterà a far provare il gioco agli utenti. Come spesso accade in questi casi, sarà possibile ottenere una serie di ricompense gratis nella versione finale.

I giocatori della Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 potranno mettere infatti le mani su una corposa serie di ricompense gratis che includono progetti per le armi, skin per gli operatori, emblemi e ciondoli per le armi.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense e le modalità per ottenerle:

Settimana 1

Emblema "Spaccato": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 2

Portafortuna "Allacciare le cinture": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 4

Biglietto da visita "Test passato": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 6

Adesivo "Operazione Primo Sangue": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 10

Progetto arma "Impatto laterale": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 15

Settimana 2

Skin operatore "Collisione": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 18

Vinile "Vittoria assicurata": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 19

Adesivo "Sicurezza sul lavoro": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 21

Skin veicolo "A tavoletta": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 26

Progetto arma "Impatto frontale": si sblocca raggiungendo il Livello Operatore 30

Va precisato che le ricompense relative alla prima settimana resteranno ancora disponibili nel corso della Settimana 2: questo significa che basterà raggiungere il livello 30 entro la fine del periodo di prova per ottenere tutte le armi, le skin e le personalizzazioni da utilizzare poi nella versione finale dello sparatutto. In ogni caso, assicuratevi di effettuare l'accesso anche nella seconda settimana nel caso in cui doveste raggiungere il livello massimo entro i primi sette giorni.

Vi ricordiamo che la Settimana 1 della Beta di COD MW2 sarà esclusiva PlayStation: il 16 e il 17 settembre potranno giocare solo coloro i quali hanno un codice, dal 18 al 20 settembre potranno invece giocare tutti gli utenti PS4 e PS5. La Settimana 2 aprirà le porte a coloro i quali hanno un codice su PC e Xbox dal 22 al 23 settembre e sarà invece gratis per tutti dal 24 al 26 settembre. Tutti gli utenti PlayStation potranno inoltre giocare senza limitazioni dal 22 al 26 settembre, periodo durante il quale la Beta sarà aperta a chiunque possieda una delle due console Sony.

