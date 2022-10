COD Modern Warfare 2: come sbloccare tutti gli operatori gratis

Come già accaduto negli ultimi Call of Duty, anche Modern Warfare 2 include un'ampia gamma di personaggi che i giocatori possono sbloccare in maniera gratuita e poi utilizzarli sia nelle modalità multiplayer classiche che in COD Warzone 2.0. Scopriamo insieme come fare per ottenere ciascuno degli operatori al momento disponibili.

Ecco di seguito l'elenco completo degli operatori e le sfide da portare a termine per sbloccarli:

Specgru

Gus: esegui 5 assist in una sola partita multigiocatore

esegui 5 assist in una sola partita multigiocatore Zimo: esegui un'uccisione usando un'arma secondaria

esegui un'uccisione usando un'arma secondaria Kleo: esegui un'uccisione usando equipaggiamento letale

esegui un'uccisione usando equipaggiamento letale Gromsko: completa la missione cooperativa "Basso Profilo"

completa la missione cooperativa "Basso Profilo" Luna: completa la missione cooperativa "Difensore Monte Zaya"

completa la missione cooperativa "Difensore Monte Zaya" Reyes: completa la missione della campagna "Evasione"

completa la missione della campagna "Evasione" Nova: completa la missione della campagna "Violenza e Tempismo"

completa la missione della campagna "Violenza e Tempismo" Chuy: completa la missione della campagna "Custodia del Cartello"

Kortac

Fender: esegui 2 uccisioni usando lanciatori (lanciarazzi) in una sola partita multigiocatore

esegui 2 uccisioni usando lanciatori (lanciarazzi) in una sola partita multigiocatore Kong: esegui una mossa finale (basta tenere premuto il tasto per l'attacco corpo a corpo alle spalle del nemico)

esegui una mossa finale (basta tenere premuto il tasto per l'attacco corpo a corpo alle spalle del nemico) Calisto: esegui 5 uccisioni con colpo alla testa in una sola partita multigiocatore

esegui 5 uccisioni con colpo alla testa in una sola partita multigiocatore Stiletto: esegui 2 uccisioni Vendetta in una sola partita multigiocatore (uccidi l'ultimo nemico che ti ha ucciso)

esegui 2 uccisioni Vendetta in una sola partita multigiocatore (uccidi l'ultimo nemico che ti ha ucciso) Aksel: esegui 20 uccisioni in una sola partita multigiocatore

esegui 20 uccisioni in una sola partita multigiocatore Conor: esegui 5 uccisioni sparando senza mirare in una sola partita multigiocatore

esegui 5 uccisioni sparando senza mirare in una sola partita multigiocatore Zero: completa la missione cooperativa "Area Interdetta"

completa la missione cooperativa "Area Interdetta" Roze: esegui un'uccisione Bruciapelo

esegui un'uccisione Bruciapelo Hutch: completa la missione della campagna "Team Ghost"

Gli unici operatori che non fanno parte della lista sono Oni, che è al momento disponibile senza costi aggiuntivi per i soli giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5, e tutti i membri della Task Force 141 (Soap, Capitano Price, Tenente Simon "Ghost" Riley e Pharah) sono invece disponibili per gli acquirenti dell'edizione Cassaforte del gioco.

