COD Modern Warfare 2, la community impietosa: 'Gli indie vengono supportati meglio!'

A quanto pare, la community di Call Of Duty Modern Warfare 2 non è esattamente entusiasta dei contenuti in arrivo con la Season 2 dello sparatutto. Gli utenti hanno fatto sentire la propria voce con un post molto critico pubblicato sul famoso forum Reddit.

L'autore del post, tale jacovskee, ha esordito con toni molto duri nei confronti dello sparatutto targato Activision, con l'azienda americana accusata di aver proposto ai giocatori dei contenuti 'riciclati' da altri giochi o disponibili solo a pagamento. L'autore del post ha poi concluso affermando che 'persino i titoli indie ricevono un supporto migliore dagli sviluppatori'.

Parole sicuramente molto forti, che hanno trovato poi riscontro nei commenti pubblicati dagli altri membri della community. Parliamo infatti di un post che, al momento attuale, presenta una percentuale di approvazione del 90% e quasi un centinaio di interazioni, a riprova di quanto effettivamente la community non sia soddisfatta dello stato attuale in cui si trova il gioco.

La season 2 di Call Of Duty Modern Warfare 2, per coloro che non ne fossero ancora a conoscenza, introdurrà nel gioco diverse mappe e funzionalità come Restore Honor, che garantisce ricompense al raccoglimento della propria piastrina dopo essere tornati in partita, e i contratti Search and Seizure, basati invece sul furto dei veicoli della Shadow Company. Infine, la nuova Season segnerà il ritorno degli Infetti in Modern Warfare 2.