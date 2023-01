COD Modern Warfare 2, la community teme il ritorno di una mappa 'terribile' dalla beta

Dopo il rinvio della stagione 2 di Call Of Duty Modern Warfare 2, la community dello sparatutto di Infinity Ward ha espresso diverse perplessità legate ai rumor sui nuovi contenuti in arrivo.

CharlieIntel, fonte da sempre attendibilissima per quanto riguarda il mondo di Call Of Duty, ha pubblicato su Twitter un'immagine della mappa Valderas Museum, inclusa nella playlist della beta di Modern Warfare 2 ma rimossa dopo il lancio. Questa immagine sembra suggerire senza mezzi termini che questa location possa fare il suo ritorno nel gioco, una notizia che alcuni membri della community non hanno preso benissimo.

Diversi giocatori hanno criticato le eccessive dimensioni della mappa, definita come 'troppo dispersiva' per dei deathmatch con soli 12 giocatori. Alcuni utenti hanno poi espresso dei pareri così netti, da minacciare di abbandonare il gioco nel caso in cui Valderas Museum fosse stata aggiunta nuovamente nel gioco.

Per il momento, ovviamente, parliamo di semplici rumor privi di qualsiasi fondamento. Ma vi aggiorneremo non appena gli sviluppatori ci daranno informazioni più precise.

Negli ultimi mesi, tra l'altro, si è parlato a più riprese di un presunto calo di utenti per Call Of Duty, una voce smentita dagli ultimi dati condivisi dall'insider Tom Henderson. La celebre firma di Insider Gaming ha infatti pubblicato un'infografica sull'utenza di Call Of Duty che ha confermato quanto la popolarità della serie sia ancora consistente.