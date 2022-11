COD Modern Warfare 2: la compositrice prende le distanze dalla soundtrack e lascia il team

Il Call of Duty venduto più velocemente di sempre ha purtroppo generato anche qualche polemica. Sono giunte alla nostra attenzione le parole della compositrice di Modern Warfare 2 Sarah Schachner, che ha scelto di prendere le distanze dalla colonna sonora presentata nel gioco e che prossimamente verrà anche pubblicata sulle piattaforme streaming.

La Schachner, nota per aver composto anche gli accompagnamenti musicali di svariati Assassin's Creed (Unity, Origins e Valhalla), Anthem e il film Prey (prequel di Predator), ha affermato che i brani da lei composti per Call of Duty Modern Warfare 2 non sono stati presentati nel rispetto della sua visione artistica.

"Ciò che verrà pubblicato nella colonna sonora non rappresenta la mia visione artistica in termini di mixing e mastering", ha dichiarato, per poi aggiungere che non ha neppure avuto il controllo sul modo in cui la sua musica è stata inserita nel gioco. Alla luce di ciò, i master originali (che si trovano nelle sue mani e in quelle dell'Audio Team) non verranno mai resi pubblici.

L'accaduto ha anche contribuito a deteriorare il suo rapporto con i creatori della serie Call of Duty, in particolare con l'Audio Director, per questo motivo la Schachner non comporrà altra musica per Modern Warfare 2 e Warzone. "Sono triste nel dire che non posso più comporre musica per MWII e Warzone. Nel corso degli ultimi mesi le dinamiche lavorative con il Director Audio sono diventate sempre più complicate e non vedo alcun futuro per questo rapporto. Al momento non conosco i piani per la pubblicazione della colonna sonora, che mi è stata tolta dalle mani".