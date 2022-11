COD Modern Warfare 2 conquista Steam: God of War torna in Top 10

Il ritorno del tenente Simon Riley in COD: Modern Warfare II sembra essere stato accolto dal pubblico con grande entusiasmo, tradottosi rapidamente in ottimi risultati commerciali.

Accanto al successo riscontrato su console, lo shooter di Infinity Ward ha infatti conquistato anche l'utenza PC, che lo ha premiato con il podio dei giochi più venduti su Steam. Nel corso dell'ultima settimana, in particolare, Call of Duty: Modern Warfare II si è confermato essere il gioco più acquistato sulla piattaforma di casa Valve, preceduto solamente da Steam Deck.

Di seguito, trovate la Top 10 completa relativa all'ultima settimana di vendite su Steam:

Steam Deck; Call of Duty: Modern Warfare II; Red Dead Redemption II; Warhammer 40.000: Darktide; Cyberpunk 2077; God of War; FIFA 23; Persona 5 Royal; It Takes Two; Battlefield V;

Medaglia di bronzo per, che torna di forza sul podio sull'onda dei Saldi Autunnali di Steam . Sulla scia del debutto di God of War: Ragnarok, anche la prima avventura di Kratos e Atreus riconquista il pubblico PC, conche si aggiudica la sesta posizione in classifica. Prosegue inoltre la scia positiva di, che dopo il complesso primo anno di presenza sul mercato è riuscito infine a riscattarsi agli occhi di moltissimi videogiocatori. Spazio in classifica anche per, con il titolo che si attesta in quarta posizione.