COD Modern Warfare 2, crash per la Beta su Xbox: Infinity Ward già in azione

Il secondo weekend della Beta Multiplayer per Call of Duty Modern Warfare 2 è già iniziato, accessibile liberamente per tutti i giocatori PlayStation ed in early access per gli utenti PC e Xbox che hanno prenotato il gioco. Non tutto, però, sembra andato per il verso giusto.

Se infatti la Beta sembra funzionare bene sulle piattaforme PlayStation, su Xbox invece diversi partecipanti hanno segnalato crash dell'applicazione, impedendo loro l'accesso alle partite. Una problema a quanto pare piuttosto diffuso, considerato che Infinity Ward ha diffuso una comunicazione ufficiale in merito alla questione: gli sviluppatori sono al corrente della situazione e si sono già mobilitati per risolverla il più velocemente possibile.

Dal 24 settembre la Beta sarà aperta a chiunque senza alcun tipo di limitazione, a maggior ragione dunque Infinity Ward si sta mobilitando rapidamente per aggiustare il problema e fare in modo che il multiplayer del nuovo Call of Duty sia giocabile per chiunque senza alcun tipo di intoppo, attraverso le sei mappe e le sei modalità di gioco messe a disposizione.

Non si tratta comunque dell'unico inconveniente emerso in questo nuovo fine settimana di test: un grave bug è emerso dalla Beta di COD Modern Warfare 2, con i cecchini che possono vedere oltre il fumo tramite i mirini dei loro fucili e rischiando in questo modo di compromettere il bilanciamento delle partite. Nel frattempo non perdetevi la nostra prova della Beta Multiplayer di COD Modern Warfare 2 per scoprire quanto ci ha convinto.