COD Modern Warfare 2: curiosi del multiplayer? Ecco quando sarà mostrato per un insider

Nel corso del Summer Game Fest 2022, Activision e Infinity Ward hanno mostrato una porzione della campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 2, ma sicuramente sono tanti i giocatori che sono maggiormente interessati al comparto multiplayer online dello sparatutto in prima persona.

Publisher e sviluppatore non hanno ancora mostrato materiale legato alle modalità online, tra cui dovrebbe comparire anche DMZ, apparentemente ispirata alla struttura di Escape from Tarkov secondo i rumor. Ma quando potremo assistere ad una presentazione ufficiale del multigiocatore di COD Modern Warfare 2?

A giungerci in soccorso è il solito Tom Henderson, leaker resosi sempre più protagonista nel corso delle ultime settimane e solitamente fonte ben informata sulla serie di Call of Duty. Stando a quanto riferisce, Activision e Infinity Ward stanno preparando il reveal del multiplayer online dello sparatutto bellico per il mese di settembre. Si tratterebbe di una decisione in linea con i recenti COD Black Ops Cold War e COD Vanguard, le cui modalità online sono state presentate proprio nelle prime settimane di settembre. Non sono ancora noti i contenuti esatti dell'evento, ma i giocatori possono aspettarsi un livestream con tanto di interviste agli sviluppatori.

Call of Duty Modern Warfare 2 sarà pubblicato il 28 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Stando sempre alle indiscrezioni di Henderson, la fase Beta del gioco dovrebbe iniziare a metà settembre.