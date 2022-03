COD Modern Warfare 2 darà il via ad una nuova era? Primi indizi in un annuncio di lavoro

Nel corso delle ultime ore è apparso online un annuncio di lavoro targato Activision che preannuncia grosse novità in arrivo per gli amanti di Call of Duty.

Osservando il post pubblicato dall'azienda, condiviso sui social dal profilo Twitter CharlieIntel, sembrerebbe infatti che il 2022 sia un anno di fondamentale importanza per la serie e con il tanto chiacchierato Modern Warfare 2, ovvero il capitolo che dovrebbe arrivare sugli scaffali entro la fine dell'anno, il colosso dell'industria videoludica potrebbe dare il via ad una nuova era per la serie.

Ecco di seguito l'importante messaggio contenuto in uno di questi annunci di lavoro.

"Il 2022 è un'opportunità stellare per Call of Duty (COD), con una straordinaria line up di novità per l'esperienza dei giocatori, gioco multipiattaforma, contenuti per gli abbonati, sviluppo di videogiochi mobile e un'attenzione verso la community. Noi chiamiamo tutto ciò COD 2.0".

Sebbene il messaggio non sia chiaro, è molto probabile che qualcosa si stia muovendo e che nel corso dei prossimi mesi possano arrivare grosse novità, a partire dal recentemente annunciato Call of Duty Warzone Mobile. Non escludiamo inoltre che tra le tante novità di cui si parla nel messaggio vi sia il successore di Warzone, il cui sviluppo è stato necessario per porre rimedio ai problemi del battle royale attualmente disponibile su PC e console.