COD Modern Warfare 2 sarà una delusione? Noto pro player si dice 'cautamente ottimista'

Nelle scorse settimane Activision e Infinity Ward hanno annunciato ufficialmente Call of Duty Modern Warfare 2, il nuovo episodio della serie atteso per il 2022 e seguito diretto dell'episodio reboot uscito nel 2019. Gli autori hanno per ora solo mostrato il logo del gioco, in attesa di vederlo in azione tramite un trailer.

Call of Duty Modern Warfare 2 è dunque ancora avvolto sostanzialmente nel mistero, eppure c'è chi afferma di avere già informazioni non proprio confortanti riguardo il prossimo capitolo. Doug "Censor" Martin, famoso pro player della scena eSport americana legata al franchise di Activision e due volte COD National Champion, ha affermato nel corso di un suo recente livestream che alcune fonti fidate gli avrebbero rivelato che allo stato attuale il nuovo COD potrebbe non rivelarsi all'altezza delle aspettative.

"Stando alle mie fonti, il gioco fa schifo. Mi è stato detto che il gioco fa schifo da fonti di cui mi fido. Dunque sono cautamente ottimista. Voi sapete che io sono sempre entusiasta dei nuovi COD, quest'anno invece vado di cauto ottimismo", ha affermato Censor senza tuttavia approfondire ulteriormente la questione.

Chiaramente si tratta di affermazioni che vanno necessariamente prese con le pinze, soprattutto considerando che Modern Warfare 2 ancora non è stato presentato a tutti gli effetti, logo a parte. Con Call of Duty Vanguard che ha venduto poco non raggiungendo gli obiettivi commerciali fissati, è altamente probabile che Activision ed Infinity Ward intendano dare il massimo per assicurarsi che il capitolo del 2022 si riveli soddisfacente per il pubblico, ottenendo importanti riscontri commerciali.

Non resta dunque che attendere la presentazione, sperando che arrivi già nelle prossime settimane.