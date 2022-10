CoD Modern Warfare 2: il DLC Protector Pack supporterà i veterani di guerra

Come noi tutti sappiamo, il grande First Person Shooter di casa Activision-Blizzard sta per tornare sul mercato. Il prodotto videoludico a tema bellico per eccellenza, che non si basa su eventi reali ma è intrattenimento, si appresta ad arrivare sul mercato con un nuovo capitolo: Modern Warfare 2.

Seppure l'attesa stia diventando sempre più insostenibile, con un lancio ormai alle porte di un titolo di cui ormai conosciamo la grafica, le funzioni del dualsense ed i contenuti di lancio per la versione PS5, Call of Duty Modern Warfare 2 riuscirà a regalare grandi emozioni ai videogiocatori e non solo. Da poco tempo, infatti, è stato annunciato che CoD Modern Warfare 2 riceverà un pack di contenuti molto speciale. Stiamo parlando del pacchetto di dotazione chiamato "Protector Pack", un DLC il cui fine ultimo sarà quello di aiutare tutti i veterani di guerra.

Il nome ufficiale del pacchetto di contenuti sarà C.O.D.E. (Call of Duty Endowment) Protector Pack e sarà disponibile a partire da domani, 28 ottobre 2022. Una volta acquistato il contenuto in questione, però, sarà possibile riscattarlo successivamente anche su Call of Duty Warzone 2.0, che verrà pubblicato solo in un secondo momento rispetto al capitolo Modern Warfare 2.

Il DLC conterrà al suo interno tutta una serie di contenuti che sapranno fare la felicità degli amanti di tali elementi cosmetici, i quali potranno essere sfoggiati nel corso degli scontri online in multigiocatore. Tuttavia, non dimentichiamo la vera essenza dell'iniziativa: Activision-Blizzard ha dato il via ad un'iniziativa no-profit, con il fine ultimo di aiutare a re-integrare lavorativamente i soldati americani e britannici veterani. Tale insieme di contenuti aggiuntivi verranno venduti al prezzo di 9.99 dollari, i quali verranno interamente donati alle associazioni senza scopo di lucro che tutelano i veterani di guerra. Qui di seguito vi elenchiamo i contenuti del DLC: