COD Modern Warfare 2, espansione single player nel 2023? I rumor puntano su Ghost

Mentre Call of Duty: Modern Warfare II conquista Steam, tornano a diffondersi interessanti indiscrezioni sul futuro della serie shooter di casa Activision Blizzard.

Stando al portale What If Gaming, fondato dal noto insider Tom Henderson, sembra infatti che Infinity Ward abbia in programma un supporto post lancio piuttosto ampio per il suo ultimo shooter. Nello specifico, la software house starebbe lavorando ad una nuova campagna single player, che porrebbe al centro della scena il personaggio di Ghost. Il tenente Simon Riley potrebbe essere destinato a divenire il protagonista assoluto di un approfondimento di carattere narrativo, che potrebbe - stando al rumor - assumere due forme distinte.

Da un lato, la fonte del rumor non esclude che l'interprete del personaggio possa tornare con la già chiacchierata espansione di COD: Modern Warfare II. Allo stesso tempo, però, vi sarebbe la possibilità di veder approdare sul mercato un vero e proprio spin-off single player dello shooter, volto a raccontare le origini del personaggio di Simon Riley, interpretato nella serie dall'attore Samuel Roukin.



Al momento, lo ricordiamo, stiamo parlando di indiscrezioni non confermate, che potrebbero dunque rivelarsi inesatte o imprecise. Per saperne di più non resta perciò altro da fare che attendere, mentre prosegue la disputa tra Microsoft e l'antitrust britannico sull'acquisizione di Activision Blizzard.