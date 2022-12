COD Modern Warfare 2 festeggia il Natale con un evocativo spettacolo di luci

Il Natale 2022 è ormai alle porte, ed anche Call of Duty Modern Warfare II entra nel vivo delle atmosfere festive con uno spettacolare video pubblicato sul canale Youtube ufficiale della serie.

Grazie agli sforzi creativi di Tom BetGeroge, è stato possibile dare vita ad un breve ma intenso show composto da centinaia di luci al neon, con un'alternanza di sequenze e visuali ispirate al più recente episodio di Call of Duty. Un tripudio di colori e le luci sgargianti che risaltano ancora di più al buio sono resi ancora più evocativi da sapienti inquadrature via drone, che permette di avere una visuale ancora più chiara sulle splendide coreografie pensate da BetGeroge, esperto in questo tipo di creazioni.

Il lavoro svolto è indubbiamente notevole, riuscendo ad intrattenere dal primo all'ultimo secondo grazie ad una continua alternanza di immagini e citazioni al Natale, combinate con frasi e riferimenti al più recente capitolo di Modern Warfare sviluppato da Infinity Ward. Un bel modo per celebrare non solo le festività, ma anche uno dei giochi di maggior successo dell'annata prossima alla sua conclusione: COD Modern Warfare 2 ha letteralmente dominato il mercato americano nel corso di novembre 2022, e con tutta probabilità si appresta ad essere campione di vendite anche per questo dicembre.

Nel frattempo sembra che COD Modern Warfare 2 avrà solo cinque Stagioni, lasciando intendere che un nuovo gioco della serie possa arrivare nel corso del 2023.