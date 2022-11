COD Modern Warfare 2, FIFA 23 e Gotham Knights dominano la classifica PS5 ad ottobre

Il mese di ottobre ha visto l'arrivo di importanti pubblicazioni nel mondo dei videogiochi, prima fra tutte quella di Call of Duty Modern Warfare 2, capitolo della serie Activision che sta sbaragliando i numeri di COD Vanguard risalenti allo scorso anno.

Sia negli Stati Uniti che in Europa, Call of Duty Modern Warfare 2 si è posizionato in cima alla classifica PS5 del PlayStation Store al termine del mese di ottobre, con Gotham Knights e FIFA 23 ad occupare i restanti gradini del podio. Bene anche Grand Theft Auto V e Cyberpunk 2077, che si piazzano rispettivamente in quarta e quinta posizione in Europa, mentre A Plague Tale Requiem si accontenta del settimo piazzamento (negli USA è decimo). Di seguito vi riportiamo i dieci giochi PS5 più scaricati sul PlayStation Store ad ottobre in Europa:

Call of Duty: Modern Warfare II FIFA 23 Gotham Knights Grand Theft Auto V Cyberpunk 2077 NBA 2K23 A Plague Tale Requiem Medievil Dynasty Resident Evil 3 Mount & Blade II: Bannerlord

The Last of Us Parte I compare solo nella top 20 statunitense, andando ad occupare l'undicesima posizione. Per quanto riguarda la classifica PlayStation 4 troviamo ancora una volta trionfanti Call of Duty Modern Warfare 2 e FIFA 23, insieme a Madden NFL 23 e Minecraft. Sul fronte dei free-to-play domina incontrastato Overwatch 2, accompagnato sul podio da Fortnite e The Sims 4, recentemente reso gratuito da Electronic Arts. Trovate tutte le altre informazioni sul PlayStation Blog.