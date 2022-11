COD Modern Warfare 2: il nuovo gadget è diventato l'incubo dei camper

A pochi giorni dal lancio di Call of Duty Modern Warfare 2, i giocatori dello sparatutto hanno già escogitato una tattica infallibile per mandare al tappeto chiunque provi a camperare in un angolo della mappa.

Stando alle numerose testimonianze pubblicate sui social, il team di sviluppo ha inserito in Call of Duty Modern Warfare 2 un equipaggiamento letale che permette di stanare tutti i giocatori che si posizionano in piccole stanze o in luoghi difficilmente raggiungibili. Ci riferiamo alla Carica Perforante, una sorta di granata adesiva che si attacca ad una parete e la perfora, generando un'esplosione dall'altra parte. Sfruttando in maniera precisa questo esplosivo, non vi è camper che possa sopravvivere alla vostra vendetta e i video che i fan dello sparatutto stanno pubblicando sui social mostrano quanto sia facile dare una lezione a questi furbetti mentre sono intenti a restare fermi in un angolo.

Prima di lasciarvi ad uno dei filmati in questione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulla prima patch di Call of Duty Modern Warfare 2, la quale risolve alcuni bug e disattiva un accessorio.

Sapevate inoltre che Modern Warfare 2 è il Call of Duty venduto più velocemente di sempre?