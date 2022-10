COD Modern Warfare 2, che gaffe: la cover Xbox cita il successo della serie su PlayStation

La frase sulla cover di COD Modern Warfare 2 che cita Call of Duty come serie di maggior successo su console PlayStation compare a sorpresa anche sul retro della copertina della versione Xbox canadese del kolossal sparatutto di Activision!

Come segnalato sui social da un numero sempre maggiore di utenti canadesi che possiedono una console Xbox e hanno deciso di acquistare COD Modern Warfare 2 in versione retail, la copertina dell'FPS di Infinity Ward reca impressa sul retro la medesima frase promozionale presente sulle cover PS4 e PlayStation 5.

La gaffe commessa da chi ha realizzato l'edizione su disco di Call of Duty Modern Warfare 2 che viene venduta in Canada si manifesta in tutta la sua evidenza dando una rapida occhiata alla copertina bilingue: la frase in inglese descrive COD come la serie dal maggiore successo commerciale su Xbox, mentre la versione in francese descrive Call of Duty come "il franchise più venduto su PlayStation".

Alla luce dello scontro tra Microsoft e Sony per il futuro di Call of Duty in esclusiva Xbox, l'errore commesso (presumiamo) in buona fede da chi ha curato la copertina canadese di COD MW2 assume contorni comici e finisce col veicolare persino un messaggio 'conciliante', quasi fosse un invito indiretto a stemperare i toni di una polemica che sta infiammando la community sui social e sui forum videoludici più frequentati.