COD Modern Warfare 2: il gameplay trapela online con un video leak

In attesa che il prossimo capitolo della serie sparatutto venga ufficialmente presentato da Activision e Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare 2 è nuovamente vittima di leak, dopo le indiscrezioni che hanno ancticipato dei possibili dettagli sulla modalità DMZ.

Su Twitter e sulle pagine di reddit si è fatto strada un breve filmato che mostra il gameplay di Call of Duty Modern Warfare 2. Sfortunatamente la clip presenta una qualità video tutt'altro che ottimale, e non ci sono molti dettagli da notare se non quelli legati alle animazioni.

La sequenza di gioco, a cui potete dare uno sguardo seguendo questo collegamento, sembra in ogni caso evidenziare una forte somiglianza con il precedente capitolo della serie di Modern Warfare, a testimonianza di come il capitolo pubblicato nel 2019, che già ha dato il là alla nascita di Warzone, farà da solide fondamenta per questa nuova esperienza curata da Infinity Ward. Gli sviluppatori hanno in ogni caso promesso una vera esperienza next-gen, ed è lecito aspettarsi sorprese ed innovazioni sul fronte tecnologico.

Nel frattempo, Tom Henderson è tornato a parlare del franchise di Call of Duty, svelando come, stando alle informazioni in suo possesso, la mappa di COD Warzone 2 sarà molto simile a quella di Blackout, la modalità Battle Royale originariamente implementata da Treyarch in COD Black Ops 4.