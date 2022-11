COD Modern Warfare 2, Ghost si toglie la maschera: ecco il volto del tenente Simon Riley

La saga di Call of Duty Modern Warfare è diventata una delle più apprezzate da parte dei giocatori anche grazie al suo comparto narrativo e al ricco cast di personaggi divenuti iconici per la fanbase nel corso degli anni. Uno di questi è indubbiamente Ghost, il soldato della Task Force 141 caratterizzato dalla sua inconfondibile maschera.

Se vi siete chiesti quale fosse il volto che si cela dietro la maschera scheletrica che Ghost porta sempre con sé, siete arrivati nel posto giusto. Tramite il loro solito lavoro di ricerca e analisi, i dataminer di Call of Duty Modern Warfare 2 sono riusciti ad estrapolare il modello originale del volto di Ghost, a cui potete dare uno sguardo tramite l'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

In realtà il modello di Ghost è interamente basato su un render digitale del suo doppiatore, dunque non si tratta tecnicamente di nulla di davvero inedito. Tuttavia, sino ad oggi, non avevamo ancora avuto modo di guardare davvero negli occhi il carismatico personaggio della saga di Modern Warfare.

Sebbene nel corso della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 si sia levato per alcuni istanti la sua iconica maschera, il tenente Simon Riley è stato ben attento, anche in questa occasione, a mantenere segrete le fattezze del suo volto, che però vengono finalmente messe in luce grazie al lavoro dei dataminer.



Secondo le ultime indiscrezioni di Tom Henderson, a dicembre arriverà l'annuncio di un weekend di gioco gratuito dedicato al multiplayer di COD Modern Warfare 2.