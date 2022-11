COD Modern Warfare 2, giocatori PC stufi: l'aim assist del controller è troppo efficace?

"Quando l'uomo con mouse e tastiera incontro l'uomo con il controller, l'uomo con il controller è un uomo morto", si diceva una volta. Quei tempi sembrano essere passati, dal momento che l'avvento del cross-play negli sparatutto competitivi ha mescolato un bel po' le carte in tavola.

La necessità equiparare videogiocatori PC e console nei server misti ha indotto gli sviluppatori a calcare un po' la mano sull'efficacia della mira assistita, o quantomeno è quello che affermano i possessori della versione PC di Call of Duty Modern Warfare 2, che in questi giorni sono costretti a giocare anche contro gli utenti Xbox muniti di controller (e aim assist). Sì, perché il cross-play non può essere disattivato su PC e Xbox: questo privilegio è al momento offerto solo ai possessori di console PlayStation.

Su Reddit e altre comunità social stanno aumentando a vista d'occhio le lamentele dei giocatori PC, i quali reputano la mira assistita per i controller fin troppo efficace, al punto da accomunarla ad un vero e proprio cheat. Il sistema aiuterebbe fin troppo i giocatori controller-muniti a centrare la testa dei malcapitati avversari. Alcuni affermano che l'aim assist è in grado di tracciare i nemici anche attraverso il fumo o quando sono parzialmente oscurati. "L'aim assist aiuta fin troppo le persone che hanno capito come sfruttare l'exploit", ha affermato un giocatore. "In Modern Warfare 2019, in Gunfight, se c'erano le pistole e gli avversari erano giocatori PC, sapevamo di avere grosse probabilità di perdere. L'aim assist rende le pistole fin troppo facili da usare rispetto a mouse e tastiere", ha scritto un altro.

Ci sono moltissimi altri messaggi come questi sul sub-Reddit di Call of Duty, tuttavia non mancano neppure delle persone che reputano queste lamentele fin troppo esagerate. Voi da che parte state?