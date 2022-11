COD Modern Warfare 2: nuovo glitch rende giocatori invincibili in multiplayer

Call of Duty Modern Warfare 2 è già diventato parte della leggenda del franchise grazie al boom di vendite a livello globale. Tuttavia, la sua reputazione non è per forza positiva; anzi, un nuovo glitch che rende invincibili i giocatori nelle partite multiplayer sta rovinando l’esperienza per molti appassionati.

A mostrare l’impatto e il funzionamento di questo glitch è stato lo YouTuber Cartiier, il quale ha anche mostrato come replicare il tutto per illustrare anche agli sviluppatori – che magari potrebbero proprio guardare questo video per capire come risolvere il problema – la natura del problema. Molto semplicemente, sfruttando uno scudo antisommossa e un VTOL nemico è possibile diventare impossibili da uccidere.

Attivare questo glitch richiede chiaramente una attenzione particolare a ciò che accade in una partita, poiché sapere di avere un avversario con il VTOL nelle sue ricompense per le serie di uccisioni è impossibile. Ad ogni modo, quando l’attacco aereo si interrompe il giocatore portatore di scudo è automaticamente invulnerabile e può circolare per la mappa in libertà assoluta.

Il consiglio è, naturalmente, quello di evitare di replicarlo intenzionalmente per due ragioni: in primis, rovinerebbe l’esperienza di gioco a tutti i partecipanti alla propria partita; inoltre, il rischio di penalità o addirittura ban per avere sfruttato il glitch è dietro l’angolo, come hanno dimostrato altri casi analoghi in passato.

Nel mentre, c’è anche un gadget di MW2 diventato l’incubo dei camper.