COD Modern Warfare 2 tra gradi e skin gratis: tutti i dettagli sulla modalità competitiva

A pochi giorni dal debutto della Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 2, il team di sviluppo ha deciso di svelare ogni singolo dettaglio in merito all'attesissima modalità competitiva.

La prima informazione diffusa dagli sviluppatori riguarda i gradi, visto che tutto si baserà sullo Skill Rating, un punteggio che indicherà l'abilità del giocatore nel corso della stagione e che si potrà perdere o guadagnare in base all'esito del match competitivo.

Ecco di seguito l'elenco completo dei rank della modalità competitiva di Call of Duty Modern Warfare 2:

Bronzo: Skill Rating compreso fra 0 e 899

Argento: Skill Rating compreso fra 900 e 2.099

Oro: Skill Rating compreso fra 2.100 e 3.599

Platino: Skill Rating compreso fra 3.600 e 5.399

Diamante: Skill Rating compreso fra 5.400 e 7.499

Cremisi: Skill Rating compreso fra 7.500 e 9.999

Iridescente: Skill Rating di almeno 10.000

Top 250: i migliori giocatori in classifica con più di 10.000 SR

Al termine di ogni stagione, i giocatori riceveranno una skin gratuita il cui aspetto riflette il rango raggiunto nella precedente stagione, così da far sapere a tutti quanti punti ha accumulato e come si è posizionato in classifica.

Activision ha anche svelato quali saranno le mappe e le modalità disponibili nel corso della Stagione 2 per chi deciderà di giocare nelle ranked:

Hardpoint - Mappe: Al Bagra Fortress, Breenbergh Hotel, Embassy Mercado Las Almas e Zarqwa Hydroelectric

- Mappe: Al Bagra Fortress, Breenbergh Hotel, Embassy Mercado Las Almas e Zarqwa Hydroelectric Cerca & Distruggi - Mappe: Al Bagra Fortress, Breenbergh Hotel, El Asilo, Embassy e Mercado Las Almas

- Mappe: Al Bagra Fortress, Breenbergh Hotel, El Asilo, Embassy e Mercado Las Almas Controllo - Mappe: Al Bagra Fortress, Breenbergh Hotel ed El Asilo

In attesa di saperne di più sul funzionamento di questa modalità, vi ricordiamo che gli Infetti torneranno con la Season 2 di Call of Duty Modern Warfare 2.